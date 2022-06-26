اليوم السابع
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تحرير 62 محضر تموينى متنوع بأسواق دمياط

الأحد، 26 يونيو 2022 10:45 ص
تحرير 62 محضر تموينى متنوع بأسواق دمياط حملة تموينية -صورة ارشيفية
دمياط -معتز الشربينى

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شنت مديرية التموين  عدة حملات بنطاق مدينة و مركز دمياط  أسفرت عن ضبط عدد 2 محضر اتجار فى سلع مجهولة المصدر بالمخالفة للقرار 113 لسنة 94 وعدم وجود فواتير ضريبية وتم التحفظ على 10شيكارة عدس زنة 10كجم، 10شيكارة أرز  زنة 10كجم

والعرض على النيابة العامة للتصرف ،وتم تحرير  محضر اتجار فى مواد بترولية (بنزين) بدون ترخيص  والتحفظ على 5جركن سعة 20 لتر بنزين 80 تحت تصرف النيابة العامة وتحرير  6 محضر لمناديب توزيع غاز لعدم الاعلان عن سعر استبدال الاسطوانه، تحرير 2محضر بيع بازيد عن السعر الرسمى لسلعة الأرز، و3محضر بيع بازيد عن السعر الرسمى سجائر محلية الصنع، كما تم التحفظ على 20علبة سجائر صينى مجهولة المصدر بدون افراج جمركى دال على مصدرها وتم تحرير 30محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل بالمخالفة للقرار 180لسنة 50ولعدم الاعلان عن سعر البيع على عبوات التداول المعروضة للبيع للجمهور بالمخالفة للقرار 330لسنة 2017

وتم تحرير3 محاضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الاخفاء عن الرقابة، وكذلك محضر غش تجارى لتقليد علامه تجاريه مسجله لسنفرة أخشاب، كما تم تحرير 10محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية فى المحال والمطاعم الغذائية ،وبلغ اجمالي عدد المحاضرالتى تم تحريرها  62 محضرا متنوع

 


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