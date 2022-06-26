تباين آراء طلاب الثانوية ببنى سويف حول امتحان اللغة العربية.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من أمام لجنة مدرسة الايمان الابتدائية - إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة بنى سويف، لرصد ردود أفعال الطلاب على امتحان مادة اللغة العربية.

وتباينت آراء الطلاب على مستوى امتحان اللغة العربية ما بين من أشادوا بأن الامتحان متوسط وآخرين أكدوا على طول أسئلة القراءة والنصوص .

من جانبه أشار محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ،أنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ في هذا الجانب ، فأنه تتم باستمرار المتابعة لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، والتي كانت قد بدأت يومي الاثنين والثلاثاء" 20 و21 يونية الجاري" بامتحانات "التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والاحصاء"وهي مواد لا تضاف إلى المجموع،لكنها مواد"رسوب ونجاح" ، مضيفا أن طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" قد أدوا امس السبت الامتحان في مادة اللغة العربية ورقة اولى بنسبة حضور 100%، ومنوها عن الاجتماع الذي عقده " بالفيديو كونفرانس "مع القائمين والمشرفين على العملية الامتحانية ، للتأكيد على مراجعة كافة التجهيزات والترتيبات .