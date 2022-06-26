اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تأهل 20 طالبا وطالبة بالوادى الجديد لتصفيات الجمهورية بالمشروع الوطنى للقراءة

الأحد، 26 يونيو 2022 01:31 م
تأهل 20 طالبا وطالبة بالوادى الجديد لتصفيات الجمهورية بالمشروع الوطنى للقراءة الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، اليوم الأحد، نتائج تصفيات المشروع الوطنى للقراءة على مستوى قطاع تعليم المحافظة للطالب المثقف فى موسمه الثانى 2021_ 2022م ، حيث جرى تنظيم المسابقة على مستوى 4 فئات تضم الفئة الأولى من الصف الأول حتى الثالث الإبتدائى ، والفئة الثانية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائى ، والفئة الثالثة المرحلة الإعدادية والفئة الرابعة المرحلة الثانوية .  

وقال مدير التعليم أن  20 طالبا وطالبة تأهلوا  للمشاركة بالتصفيات على مستوى الجمهورية ، بعد إجتياز مراحل التقييم اولا على مستوى المدارس ومن ثم على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وتم إختيار المراكز الأولى على مستوى القطاع وفقًا للمعايير المعتمدة من خبراء مؤسسة البحث العلمى بدقة وشفافية وبكل حيادية وإعطاء كل ذى حق حقه .

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لمدير عام الخدمات التربوية بالمديرية وتوجيه عام المكتبات ، اللغة العربية ،للجهد المبذول بالمسابقة والإلتزام بمبدأ تكافوء الفرص بين الطلاب ، متمنيا لجميع الطلاب المشاركين بالتصفيات التوفيق والسداد                           

تأهل 20 طالبة وطالبة بالوادى الجديد لتصفيات الجمهورية بالمشروع الوطنى للقراءة (1)
تأهل 20 طالبة وطالبة بالوادى الجديد لتصفيات الجمهورية بالمشروع الوطنى للقراءة (1)

 

تأهل 20 طالبة وطالبة بالوادى الجديد لتصفيات الجمهورية بالمشروع الوطنى للقراءة (2)
تأهل 20 طالبة وطالبة بالوادى الجديد لتصفيات الجمهورية بالمشروع الوطنى للقراءة (2)

 

تأهل 20 طالبة وطالبة بالوادى الجديد لتصفيات الجمهورية بالمشروع الوطنى للقراءة (3)
تأهل 20 طالبة وطالبة بالوادى الجديد لتصفيات الجمهورية بالمشروع الوطنى للقراءة (3)

 

 

 


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