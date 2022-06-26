اليوم السابع
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بث مباشر.. تباين آراء طلاب الثانوية عامة فى الإسكندرية حول امتحان العربى

الأحد، 26 يونيو 2022 01:22 م
بث مباشر.. تباين آراء طلاب الثانوية عامة فى الإسكندرية حول امتحان العربى آراء طلاب الثانوية العامة فى امتحان اللغة العربية
الاسكندرية جاكلين منير

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قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، فى مادة اللغة العربية .

وقال يحيى أحمد، الطالب بمدرسة عزيز اباضة الثانوية بنين، إن الامتحان جيد و جاء فى مستوى الطالب المتوسط، و بالنسبة للنحو فمن المعتاد أن يكون فيه جزء صعب لتباين مستوى الطلاب، و لكن الامتحان بشكل عام كان جيد جدا.

فيما قال أدهم محمد جابر، الطالب بمدرسة عزيز أباظة الثانوية بنين ،إن الامتحان كان جيد فى مستوى الطالب المتوسط ماعدا 4 أسئلة فى النحو كانت تمثل صعوبة، و الامتحان استغرق الوقت كله فى الحل

وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجان الثانوية العامة اليوم وأوضح أن اليوم هو بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع والتى تستمر حتى الخميس 21/ 7/ 2022 ، ويتخللها إجازة عيد الأضحى من 9 / 7 إلى 12/ 7/ 2022. مشيرًا إلى أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع انتهت يومى الاثنين والثلاثاء 20 و21 / 6/ 2022، وشملت مواد: ( التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء،.وأكد الشريف أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

وأضاف أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتشديد على اتباع جميع التعليمات التى وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح

وشدد المحافظ على مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، والتأكيد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم

وبدورها؛ قالت نادية فتحي، أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ (  49683 ) طالبًـا ، منهم  ( 20526 )  للشعبة الأدبية و(26947 ) للشعبة العلمية  ، و (2210 )  دولى ، ويؤدون امتحاناتهم أمام 135  لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانى.


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