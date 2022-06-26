اليوم السابع
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انطلاق المرحلة الخامسة لقوافل سيناء الثقافية

الأحد، 26 يونيو 2022 09:53 ص
انطلاق المرحلة الخامسة لقوافل سيناء الثقافية إنطلاق المرحلة الخامسة لقوافل سيناء الثقافية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن فرع ثقافة شمال سيناء اليوم تواصل فاعليات قوافل الوديان الثقافية بمدن العريش والشيخ زويد ضمن الاحتفالات الفنية التي يقيمها إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وتضمنت الفعاليات عمل  ورش فنون تشكيلية للأطفال بقصر ثقافة العريش برئاسة و اشراف إيناس سمير و قصر ثقافة الشيخ زويد اشراف أشرف خيرت.

فيما شهد قصر ثقافة العريش التابع لفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني مجموعة من الورش الفنية بقاعة الأنشطة .

وأقيمت الورشة الفنية لعمل لوحة بالفسيفساء باستخدام الورق الملون للتعبير عن الاحتفال بثورة 30يونيو و الرسم على الأحجار اشراف أسماء بخيت كما اقيمت ورشة الحُلي باستخدام الخرز إشراف ابتسام فاروق، وأيضاً أقيمت ورشة النول لعمل المفارش من خيوط الصوف اشراف ريم محمود.

وشهد بهو القصر عرض للفرقة الفنية من مواهب أطفال قصر ثقافة العريش تدريب مدحت نجيب و اشراف أشرف عيد و طاهر شافع.

 و تستمر احتفالات إقليم القناة وسيناء الثقافي بذكرى ثورة 30 يونيو فى مدينة الشيخ زويد بعدد من الانشطة الفنية المتنوعه بين الورش الفنية وعروض البروجيكتور و العروض الفنية كما تستكمل ورش قصر ثقافة العريش فاعلياتها مساء اليوم.

تقام القوافل الثقافية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم  وزيرة الثقافة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء وبدعم هشام عطوه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

 


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