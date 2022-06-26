انتشال جثة شخص مجهول الهوية لقى مصرعه غرقا بمياه النيل في القناطر الخيرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة شخص مجهول الهوية، فى العقد الرابع من العمر، لقى مصرعه غرقا بمياه النيل أمام معدية باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق تفيد فى تحقيق شخصيته، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت ينشر صورة المتوفى للوصول لأهليته.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بوجود جثة طافية بمياه النيل أمام معدية باسوس دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر، طوله حوالی 170 سم، يرتدى ملابسه كاملة، ولم يعثر بحوزته على ثمة أوراق تفيد فى تحديد شخصيته ولم يتعرف عليه أحدا من أهالى المنطقة، وبمناظرة الجثه تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.