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امتحان العربي ثانوية عامة 2021 .. محافظ البحيرة يتفقد اللجان فى المدارس "صور

الأحد، 26 يونيو 2022 11:37 ص
امتحان العربي ثانوية عامة 2021 .. محافظ البحيرة يتفقد اللجان فى المدارس "صور محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة
البحيرة – ناصر جودة

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قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة  صباح اليوم  بجولة تفقدية على مدارس إدارة دمنهور التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، حيث زار مدرسة الثانوية العسكرية بنين، و مدرسة معاذ بن جبل الثانوية للبنات للإطمئنان على حسن سير الامتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية فى ثالث أيام الامتحانات.

امتحان العربي ثانوية عامة 2021

وأكد محافظ البحيرة على وصول الأسئلة فى موعدها، وأن الأمور منتظمة بجميع لجان المحافظة وتم توفير سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة، لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز كما تم التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور.

امتحان العربي ثانوية عامة 2021

وصرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بنطاق المحافظة هذا العام الدراسى يبلغ 33408طالب وطالبة منها  9138 شعبة أدبي - 27924 علمي علوم - 2346 علمي رياضة ) موزعين على 109 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية.


ووجه اللواء المحافظ الطلاب بالتأني و التركيز والجد والإجتهاد، متمنياً لهم ولجميع أبنائنا الطلاب التفوق والنجاح كما يتمنى لكل القائمين على عملية الإمتحانات أن تكلل جهودهم بالنجاح لما يقدموه من جهد كبير وعمل جاد.

وشدد المحافظ على اتخاذ أقصى درجات الحماية وكافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على أبنائنا الطلاب، وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، وإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

رافق اللواء المحافظ خلال الجولة  حازم الأشموني السكرتير العام و اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد  ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم ،و كامل غطاس - رئيس مركز ومدينة دمنهور .
 

محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (1)
محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (1)

 

محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (2)
محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (2)

 

محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (3)
محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (3)

 

محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (4)
محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (4)

 

محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (5)
محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (5)

 

محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (6)
محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (6)

 

محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (7)
محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (7)

 

محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (8)
محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (8)

 

محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (9)
محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (9)

 

محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (10)
محافظ البحيرة يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة (10)

 

 


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