النيابة تتحفظ على كمية من الأقماح محظور تداولها دون تصريح في الإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية، بالتلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى ومحاولة تهريبها بالسوق السوداء دون تصريح بقصد التربح منها.

تمت مداهمة المخزن، وألقي القبض على مالكة وبتفتيشه عثر علي 450 كيلو جرام "أقماح محلية" محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح، بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.