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النيابة تتحفظ على كمية من الأقماح محظور تداولها دون تصريح في الإسكندرية

الأحد، 26 يونيو 2022 01:27 م
النيابة تتحفظ على كمية من الأقماح محظور تداولها دون تصريح في الإسكندرية قمح- أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 450 كيلو جرام "أقماح محلية"، محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح، داخل مخزن بدون ترخيص، قبل حجبها عن التوريد للاتجار فيها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية،  بالتلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى ومحاولة تهريبها بالسوق السوداء دون تصريح بقصد التربح منها.
 
تمت مداهمة المخزن، وألقي القبض على مالكة وبتفتيشه عثر علي 450 كيلو جرام "أقماح محلية" محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح، بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 

 


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