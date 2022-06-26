النمسا تجمد أصول لديها بقيمة 1.5 مليار يورو مملوكة للطبقة الحاكمة بروسيا

وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، في تصريحات اليوم الأحد، إن فريق العمل المسؤول بقيادة جهاز أمن الدولة والاستخبارات قام بعمل تحقيق شديد الاحتراف والدقة، وتم تجميد العديد من العقارات بقيمة عشرات الملايين من اليورو ومنع محاولات استيراد وتصدير السلع ذات الصلة بالاتحاد الروسي.



يشار إلى أنه منذ فبرايرالماضي أقر الاتحاد الأوروبي عدة حزم من العقوبات بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا ووفقا لوزارة الداخلية النمساوية تم معاقبة 1175 شخصا و101 منظمة في الاتحاد الروسي على المستوى الأوروبي، كما تمت مصادرة أصول بقيمة 10 مليارات يورو، وتم حظر معاملات بقيمة 196 مليار يورو.