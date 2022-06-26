الصحة: شرب الماء يرطب الجسم ويحمى من الإجهاد الحرارى

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن شرب كمية كبيرة من الماء يساعد في استمرار ترطيب الجسم والحفاظ علي درجة الحرارة الطبيعية وهو ما يحى من الإجهاد الحرارى .

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ضرورة الإكثار من شرب السوائل، والحرص على التغذية الصحية السليمة من خلال تناول الأغذية الطازجة، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة، مشددا على ضرورة الحرص على غسل الخضراوات والفاكهة جيدَا بماء نظيف، وحفظ الأغذية بصورة جيدة وعدم تعرضها للأتربة أو الحشرات.

وأشار إلى أنه ينبغي طلب الرعاية الصحية إذا كان مصابًا بالحمى أو السعال أو ضيق التنفس.