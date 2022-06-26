السجن 3 سنوات لمعاون بريد اختلاس أموال أمام مسجد فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم " أ.ش.ع " معاون بريد وتغريمه مبلغ 81855 جنيها وإلزامه برد مبلغ 81855 جنيه وعزله من الوظيفة لمدة سنة مما أسند إليه وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

تعود أحداث القضية رقم 18645 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة بقيام المتهم باختلاس أموال العملاء بمحل عمله.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة قيام المتهم أ.ش.ع " معاون بريد موظف بخدمة العملاء اختلس مبلغ مالى وقدرة 88,124 ألف جنيه والمسلمة له على سبيل الأمانة بسبب وظيفته بأن قام بتنشيط البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجنى عليه " ا.ح.م " إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وعند قيامه لاستبدال البطاقة المنتهية تبين قيام سحب المبالغ عن طريق 101 عملية سحب من ماكينات الصرف الآلى وقد ارتبطت جريمته بالتزوير فى محررات رسمية وهى دفاتر التوفير للاستيلاء على المبلغ لنفسه وعقب اكتشاف الواقعة تم تحرير محضر وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.