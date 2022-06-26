الرئيس الإندونيسى يعتزم حث نظيريه الروسى والأوكرانى على فتح مجال للحوار

أ.ش.أ

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأحد، إنه سيحث نظيريه الروسي والأوكراني على فتح مجال للحوار، كما أعلن عزمه أن يطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف فوري لإطلاق النار.

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن جوكو قوله "يجب وقف الحرب وإعادة تنشيط سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية"، وذلك في تصريحات أدلى بها قبل مغادرته إلى ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع المقرر انعقادها يوم غد (الاثنين).

وأضاف الرئيس الإندونيسي "أنه سيشجع دول مجموعة السبع على السعي لتحقيق السلام في أوكرانيا بعد الغزو الروسي وإيجاد حل فوري لأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين".

يشار إلى أن إندونيسيا كانت قد أدانت الحرب وأعربت عن تعاطفها مع الأوكرانيين.. ومع ذلك، قال جوكو في أبريل الماضي إنه رفض طلب أسلحة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي