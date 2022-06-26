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الرئيس الأمريكى: سنضخ 200 مليار دولار لتقليل الفجوة مع الدول النامية

الأحد، 26 يونيو 2022 05:31 م
الرئيس الأمريكى: سنضخ 200 مليار دولار لتقليل الفجوة مع الدول النامية بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن العالم يقف أمام مرحلة تاريخية وهناك تطورات متسارعة تؤثر علينا جميعا.

وأضاف جو بايدن خلال كلمته باجتماع قمة مجموعة السبع، المنعقدة فى ألمانيا، أن مبادرة البنى التحتية ستساعدنا على مواجهة الأوبئة.

وتابع جو بايدن: سنضخ استثمارات كبيرة فى القطاع الصحى لمواجهة الأوبئة ومنها كورونا، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضخ 200 مليار دولار لتقليل الفجوة مع الدول النامية.

وقال جو بايدن: سنعمل على مساعدة الدول النامية للتغلب على نقص البنية التحتية.


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