الرئيس الأمريكى: سنضخ 200 مليار دولار لتقليل الفجوة مع الدول النامية

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن العالم يقف أمام مرحلة تاريخية وهناك تطورات متسارعة تؤثر علينا جميعا.

وأضاف جو بايدن خلال كلمته باجتماع قمة مجموعة السبع، المنعقدة فى ألمانيا، أن مبادرة البنى التحتية ستساعدنا على مواجهة الأوبئة.

وتابع جو بايدن: سنضخ استثمارات كبيرة فى القطاع الصحى لمواجهة الأوبئة ومنها كورونا، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضخ 200 مليار دولار لتقليل الفجوة مع الدول النامية.

وقال جو بايدن: سنعمل على مساعدة الدول النامية للتغلب على نقص البنية التحتية.