البطريرك الماروني يطالب بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية

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طالب البطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية لحاجة البلاد إليها، داعيا لتركيز الاهتمام فورا على التحضير لانتخاب رئيس إنقاذي للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل، علما بأن الأعراف اللبنانية والدستورية تقتضي بأن ينتمي رئيس الجمهورية للطائفة المارونية.

واعتبر الراعي - في عظته اليوم /الأحد/ - أن أي تأخير في التشكيل لا تفسير له سوى إلهاء اللبنانيين عن الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشددا على أنه لا يوجد أي سبب وجيه ووطني يحول دون تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس الجديد.

وناشد جميع الأطراف التعاون مع رئيس الحكومة المكلف بعيدا عن شروط لا تليق بهذه المرحلة الدقيقة، ولا يتسع الوقت لها، ولا تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وصورة لبنان أمام العالم، على حد ما ورد بالعظة.. داعيا إلى تشكيل حكومة على مستوى الأحداث، تشجع القوى الوطنية على المشاركة فيها، وتعزز الشرعية والنزعة السيادية والاستقلالية في البلاد وتجاه الخارج.

واختتم بالقول "يجب أن تخصص الأشهر الأربعة المقبلة في ولاية رئيس الجمهورية لخفض نسبة الحقد والانتقام والكيدية والمطاردات القضائية البوليسية التي لم يألفها المجتمع اللبناني".