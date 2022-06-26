اعرف كبدك بيقولك إيه.. 5 علامات تحذيرية يجب إلا تتجاهلها

كتبت ميرفت رشاد

يعمل كبدك بجد لحمايتك من المرض ويقوم بالكثير من الأحمال الثقيلة لضمان صحتك، لذلك عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح فإنه يؤثر على صحتك العامة، الكبد مسئول عن العديد من المهام كل يوم، المساعدة في معالجة ما تأكله وتشربه، وتخزين العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والجلوكوز، وإزالة السموم الزائدة وأكثر من ذلك بكثير، هناك إشارات تحذيرية يحاول الكبد نقلها إليك لإعلامك بوجود مشكلة، وإليك خمس علامات لا يجب أن تتجاهلها، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ما الذي يسبب تلف الكبد؟

هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على الكبد بما في ذلك الالتهابات وأمراض المناعة الذاتية والسرطان وحتى الجينات، وتشمل العوامل الأخرى تعاطي الكحول بكثرة، والسمنة، والتعرض لبعض المواد الكيميائية أو السموم وأكثر من ذلك.

اليرقان

هذه حالة تؤدي إلى اصفرار بياض العين والجلد بسبب تراكم مادة تسمى البيليروبين وهي مادة صفراء تتشكل عندما تتحلل خلايا الدم الحمراء في دمك، الآن صنع البيليروبين هو نشاط طبيعي يقوم به جسمك كل يوم ومع ذلك، عندما يتعذر على الكبد معالجة خلايا الدم الحمراء بشكل صحيح لأنها تتحلل، يؤدي ذلك إلى تراكم البيليروبين مما يؤدي إلى اليرقان.

النزيف

إذا لاحظت وجود دم في البراز أو كنت تعاني من نزيف في المستقيم ، فقد تظهر علامات تندب على الكبد (تليف الكبد).

مشاكل الذاكرة

عندما لا يستطيع الكبد إخراج السموم من جسمك ، يمكن أن تتراكم هذه السموم في الدماغ مسببة مشاكل في الذاكرة بما في ذلك الارتباك والتعب والغيبوبة في الحالات الأكثر شدة.

تراكم السوائل

في حوالي نصف الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد ، يلاحظ تراكم السوائل في البطن أو في أرجلهم، يحدث هذا بسبب زيادة ضغط الدم في أوردة الكبد وتسرب الدم إلى الأنسجة.

فقدان الوزن

الكبد ضروري لمعالجة العناصر الغذائية اليومية التي تحصل عليها من الأكل والشرب،"عندما يكون جسمك غير قادر على أداء وظيفته ، فإنه يكافح للحصول على الغذاء الذي يحتاجه ويؤدي إلى سوء التغذية.