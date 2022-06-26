اعترافات قاتل نيرة أشرف.. أقوال الجانى فى أول جلسات محاكمته.. إنفوجراف

انهار قاتل الطالبة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، وانخرط في البكاء خلال استماع محكمة جنايات المنصورة لأقواله، في أولى جلسات محاكمته بالقتل العمد.

وقررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رفع أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف "فتاة المنصورة" للاستراحة.



أقوال قاتل يرة فى أول جلسة أمام جنايات المنصورة

وقال قاتل فتاة المنصورة: تلقيت سبابا من نيرة وأرسلت السباب لأسرتها، وأكدت لهم أني لم أسجل أو أصور لها دون إرادتها، فقالوا لي (احنا غلطانين).

وتابع أمام المحكمة: أسرة نيرة طلبوا مني حل الأمور وديًا، وعندما ذهبت لأسرتها أجبروني على التوقيع على إيصالات أمانة، ووالدها قال لي "تولع فيها تولع فيك ما ملناش دعوة ففكرت في الانتقام منها".

وتابع: فكرت في الانتقام منها قبل بدء دراسة 3 جامعة، وفي بداية السنة والدها كلمني وطلب مني مقابلته لحل المشكلة.

وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجنى عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.