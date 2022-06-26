استمرار تدريب 100 رياضى أعضاء بالمشروع القومى لذوى الهمم فى الزقازيق.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين، وذلك تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة ذوى القدرات والهمم من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية ويحققون مراكز رياضية متقدمة فى مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية ويرفعون اسم مصر عالياً.

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادى المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوى الهمم من المشاركة فى كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التى يتم من خلالها إكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادى ورفع مستوى المعيشة.

وفى هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى إستمرار فعاليات تدريب 100 رياضى من أعضاء المشروع القومى لذوى القدرات والهمم فى رياضات (تنس الطاولة - ألعاب القوى، رفع الأثقال - الكره الطائرة) بمركزى شباب فاقوس وناصر بمدينة الزقازيق وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تدريب أعضاء المشروع القومى لذوى القدرات والهمم يتم على أيدى مدربين متخصصين وذلك بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم فى المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياه، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية، لافتاً إلى أنه تم مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين اللاعبين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.



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