ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث "مليلة" إلى 23 شخصا

أعلن التلفزيون الرسمى المغربى ارتفاع عدد الوفيات خلال محاولة عبور الحدود إلى جيب مليلية الإسبانى إلى 23 فى حادثة أفضت إلى اشتباكات مع قوات الأمن.

ووففا لسكاى نيوز، فقد ذكرت السلطات المغربية أن الكارثة وقعت بعد أن حاول مهاجرون اقتحام سياج يحيط بجيب مليلة حيث لقى بعضهم حتفهم سحقا فيما وصفته السلطات بحادث تدافع فى حين سقط آخرون من فوق سياج مرتفع.

وكان قد قال رئيس الوزراء الإسبانى، ببدرو سانشيز، أمس السبت، إن "المافيات التى تعمل فى مجال الاتجار بالبشر" تتحمل مسؤولية المأساة التى حدثت فى جيب مليلية، التى أدت إلى مقتل 18 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء، مستنكرا ما وصفه بـ"الاعتداء على وحدة أراضى إسبانيا".

وذكرت السلطات الإسبانية والمغربية أن نحو ألفى مهاجر اقتحموا سياجا عاليا يطوق جيب مليلة، ودخلوا فى مناوشات عنيفة على مدى ساعتين مع قوات حرس الحدود.