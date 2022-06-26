إعلام جزائرى: هزة أرضية فى مناطق بولاية وهران بقوة 5.1 درجة

كتب أحمد عرفة

أكد إعلام جزائرى، حدوث هزة أرضية في مناطق بولاية وهران بقوة 5.1 درجة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق سجلت الجزائر، خمس إصابات جديدة، مع عدم إحصاء أى حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات وصل عند 266 ألفا و30 حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و498 شخصا، كما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.