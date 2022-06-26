أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين لـ3 رؤساء هيئات قضائية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أداء حلف اليمين لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار عادل فهيم محمد عزب رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار محمد محمد بكر رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض ومجلس وقضايا الدولة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أداء حلف اليمين لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار عادل فهيم محمد عزب رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار محمد محمد بكر رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

الرئيس السيسي يمنح وسام الجمهورية لرؤساء محكمة النقض وقضايا الدولة السابقين

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق. والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق. وزير التموين: 22 مليار جنيه إضافية لزيادة دعم الخبز هذا العام أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توريد كميات من القمح المحلى فى الصوامع تزيد عن 3 ملايين و720 ألف طن بجانب توريد 400 ألف لمصانع المكرونة، كذلك توريد كميات أيضا من الأقماح للتقاوى، وأن ما تم تورده حتى الآن يزيد 11%؜ عن العام الماضى، كما سيتم استمرار التوريد حتى نهاية شهر أغسطس، وأن مخزون القمح يكفى 5.7 أشهر، لافتا إلى أنه فى ظل أزمة التضخم العالمية حرصت الحكومة على زيادة الموازنة الخاصة بدعم الخبز إلى 22 مليار جنيه إضافية منها 4.5 مليار لدعم شراء القمح المحلى ومليار دولار لشراء القمح المستورد. صحيفتان سعوديتان: زيارة ولى العهد لمصر والأردن عززت الشأن السياسى والاقتصادى أكدت صحيفتا الرياض وعكاظ السعوديتان، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخارجية التي قام بها إلى مصر والأردن عززت الشأن السياسي والاقتصادي، وحققت أهدافها مكتملة في تعميق وتعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة. أفواج الحجاج تغادر مطار القاهرة اليوم فى احتفالية خاصة بالصالة الموسمية يودع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، أفواج الحجاج المصريين من مطار القاهرة الدولى خلال احتفالية خاصة بالصالة الموسمية بالمطار، يحضرها الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف من المسئولين بالأوقاف والطيران والتضامن الاجتماعى.

وزير التموين: 39 شادرا لطرح الخراف الحية وتوفير لحوم طازجة من 6320 رأس ماشية أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية أول ثلاثة أيّام من عيد الأضحى المبارك لطرح اللحوم وكافة المنتجات، وسيكون فيه 39 شادرا لطرح الخراف الحية على مستوى الجمهورية بمنافذ الشركة القابضة، كذلك طرح لحرم طازجة بمعدل و6320 رأس عجول حية منهم 5420 عجل بمجزر توشكى، والباقى بمجزر سفاجا وسيتم طرحهم فى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكل شهر سيكون فيه ترزيد 40 ألف طن، وتوفير أيضا 4112 طن لحرم مجمدة كذلك التعاقد مع إحدى الشركات فى 1000 طن لحرم برازيلى مجمدة، وسيتم توريد 800 طن لوزارة الأوقاف وتم ترقيع برتوكول مع الأوقاف بتوريد 500 طن، وتزيد عن 1800 طن وتوزع على الأسر الأولى بالرعاية. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية.. والإجابة فى البابل شيت أدى طلاب الثانوية العامة فى التاسعة صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، حيث يتسلم الطالب كراسة الأسئلة والبابل شيت وكتيب المفاهيم، حيث يعقد الامتحان وفق نظام الأوبن بوك أو الكتاب المفتوح ويعتبر مجلد المفاهيم بديل للكتاب والتابلت ويتضمن المفاهيم والقواعد التى يحتاجها الطالب. سفير عمان لليوم السابع: زيارة الرئيس السيسي انطلاقة لمزيد من العمل المشترك قال السفير عبدالله الرحبى، سفير سلطنة عمان لدى القاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطنة هى ترجمة للتاريخ الكبير من الترابط والاحترام والتقدير ما يربط بين البلدين فى نظرتهما للقضايا الدولية المهمة فهى رؤية متشابهة، مضيفا: فكلا البلدين يؤمنان بأهمية معالجة القضايا والإشكاليات الدولية بالحوار والسلام هذه الرؤية المشتكة ما جعلت العلاقات ثابتة ومتطورة ولم تشهد أى انكسارات.

الصحة: اللقاحات من أهم الإجراءات الوقائية للحماية من الإصابة بالأمراض

قالت وزارة الصحة والسكان إن اللقاحات والتطعيمات من أهم الإجراءات الوقائية للحماية من الإصابة بالأمراض .

التعليم تكشف محاور امتحان القبول بمسابقة تعيين الـ30 ألف معلم

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، محاور ومضمون الامتحانات التى تعقد للخريجين الذين يتقدمون فى مسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم والتى سيتم كشف تفاصيلها اليوم الأحد.

481 عضوا بـ 25 نقابة عامة عمالية ينتخبون رئيس اتحاد العمال

يشارك أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام ل نقابات عمال مصر وعددهم 481 عضوا، في الإقتراع السري لانتخاب رئيس جديد للإتحاد العام لنقابات العمال، من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة من مساء اليوم الأحد، في منافسة تحدث لأول مرة في تاريخ "الإتحاد" منذ تأسيسه في خمسينيات القرن الماضي، حيث يتنافس الأمين العام الحالي حسن شحاتة رئيس النقابة العامة للنقل الجوي، وعادل عبدالفضيل الأمين الحالي لصندوق"الإتحاد العام"، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، على منصب رئيس اتحاد العمال، وذلك فى المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات العمالية التى بدأت يوم 8 مايو الماضي، باللجان النقابية، ثم بالنقابات العامة، ومجلس إدارة الاتحاد، حيث تبدأ دورة نقابية جديدة 2022-2026، يوم 30 يونيو الجاري، بعد انتخابات شارك في مراحلها الثلاثة، 4 ملايين و1321 عاملاً،من 1933 لجنة نقابية من كافة القطاعات. بدء أولى جلسات محاكمة قاتل فتاة المنصورة نيرة أشرف بدأت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتاة المنصورة، تلك القضية التي شغلت الرأي العام.

قاتل فتاة المنصورة: "أهلها قالوا لي تولع فيها تولع فيك ما لناش دعوة"

قال قاتل فتاة المنصورة: تلقيت سبابا من نيرة وأرسلت السباب لأسرتها، وأكدت لهم أني لم أسجل أو أصورلها دون إرادتها، فقالوا لي (احنا غلطانين).

طقس حار اليوم على القاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

شوبير: الأهلى تعاقد مع مدير فنى "كبير" وتكتم شديد على هويته

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن النادى الأهلى أنهى إجراءات التعاقد مع مدير فنى يقود الفريق خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى فسخ تعاقده مع النادى بالتراضى.

رئيس كاف يعلن عودة نهائي أفريقيا من مباراتين ذهاب وإياب بداية من 2023