أخبار مصر.. الرئيس السيسي يثمن مواقف الإمارات الداعمة لمصر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
الرئيس السيسي يثمن مواقف الإمارات الداعمة لمصر فى العديد من المحطات التاريخية
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، والذي رسخ تلك العلاقات المصيرية، مثمناً مواقف الإمارات الداعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية.
الرئيس السيسى يستقبل الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة تنفى شائعة اقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية على نسبة 25% فقط
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله من فيديو يزعم اقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على نسبة 25% فقط، تواصل المجلس مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على نسبة 25% فقط، وأن الفيديو المتداول لا يمت للواقع بصلة، مُشددةً على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أهم المشروعات القومية الذي تم إنشاؤه وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تأسيس مدينة متكاملة إدارياً واقتصادياً وسكنياً وخدمياً، شاملة كافة الخدمات.
التعليم: التقديم بمسابقة تعيين المعلمين 2 يوليو على بوابة الوظائف الحكومية
أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المستندات المطلوبة للتقديم لمسابقة 30 ألف معلم منها المؤهل الدراسي وشهادة تأهيل وصورة من إيصال الإيداع المبلغ 22 جنيها مرسوم الامتحانات وأيضا بطاقة الرقم القومي، وسيتم رفض الطلب فى حالة تزوير مستندات، موضحا أن التقديم سيتم إلكترونيا عن طريقة بوابة الوظائف الحكومية من 2 يوليو حتى 24 يوليو من نفس الشهر، مشددا على أنه لا أفضلية لأحد.
الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض ومجلس وقضايا الدولة
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أداء حلف اليمين لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار عادل فهيم محمد عزب رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار محمد محمد بكر رئيساً لهيئة قضايا الدولة.
مدبولى: توجيهات رئاسية بتطوير وتطهير البحيرات تعظيما لعائد إنتاج الثروة السمكية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة ومحيطها، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، واللواء أحمد الاسناوى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والرى، والمهندسة هالة عبد الرؤوف، مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة التنمية المحلية.
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف إلى 28 يونيو
أجلت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتاة المنصورة، لجلسة 28 يونيو الجاري.
غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 34 درجة وأسوان 42
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
"عمليات مجلس الأمناء" ترصد غياب مئات الطلاب عن امتحان عربى الثانوية العامة
رصدت غرفة عمليات المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، برئاسة عبد الرؤوف علام، غياب عدد من الطلاب عن أداء امتحان اللغة العربية اليوم فى أول اختبارات المواد الأساسية، لامتحانات الثانوية العامة
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وزير التموين: 22 مليار جنيه إضافية لزيادة دعم الخبز هذا العام
أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين
والتجارة الداخلية، أنه تم توريد كميات من القمح المحلى فى الصوامع تزيد عن 3 ملايين و720 ألف طن بجانب توريد 400 ألف لمصانع المكرونة، كذلك توريد كميات أيضا من الأقماح للتقاوى، وأن ما تم تورده حتى الآن يزيد 11% عن العام الماضى، كما سيتم استمرار التوريد حتى نهاية شهر أغسطس، وأن مخزون القمح يكفى 5.7 أشهر، لافتا إلى أنه فى ظل أزمة التضخم العالمية حرصت الحكومة على زيادة الموازنة الخاصة بدعم الخبز إلى 22 مليار جنيه إضافية منها 4.5 مليار لدعم شراء القمح المحلى ومليار دولار لشراء القمح المستورد.
التعليم تضبط 12 حالة غش بامتحان العربى للثانوية العامة وتتخذ إجراءات قانونية
أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
بشعبتيها الأدبية والعلمية، على مستوى الجمهورية، الامتحان في مادة اللغة العربية للعام الدراسي 2021/2022، بإجمالي عدد 708 آلاف و478 طالبا/طالبة أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
وزير التموين: 39 شادرا لطرح الخراف الحية وتوفير لحوم طازجة من 6320 رأس ماشية
أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية أول ثلاثة أيّام من عيد الأضحى المبارك لطرح اللحوم وكافة المنتجات، وسيكون فيه 39 شادرا لطرح الخراف الحية على مستوى الجمهورية بمنافذ الشركة القابضة، كذلك طرح لحرم طازجة بمعدل و6320 رأس عجول حية منهم 5420 عجل بمجزر توشكى، والباقى بمجزر سفاجا وسيتم طرحهم فى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكل شهر سيكون فيه ترزيد 40 ألف طن، وتوفير أيضا 4112 طن لحرم مجمدة كذلك التعاقد مع إحدى الشركات فى 1000 طن لحرم برازيلى مجمدة، وسيتم توريد 800 طن لوزارة الأوقاف وتم ترقيع برتوكول مع الأوقاف بتوريد 500 طن، وتزيد عن 1800 طن وتوزع على الأسر الأولى بالرعاية.
أسعار الذهب اليوم الأحد 26 يونيو 2022.. عيار 18 يسجل 862 جنيها للجرام
أعلنت شعبة الذهب استقرار أسعار الذهب اليوم ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستويات 1005 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار تسجل السعر العالمي للذهب مستوى 1827 دولار بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الذهب عالمياً.
سفير عمان لليوم السابع: زيارة الرئيس السيسي انطلاقة لمزيد من العمل المشترك
قال السفير عبدالله الرحبى، سفير سلطنة عمان لدى القاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطنة هى ترجمة للتاريخ الكبير من الترابط والاحترام والتقدير ما يربط بين البلدين فى نظرتهما للقضايا الدولية المهمة فهى رؤية متشابهة، مضيفا: فكلا البلدين يؤمنان بأهمية معالجة القضايا والإشكاليات الدولية بالحوار والسلام هذه الرؤية المشتكة ما جعلت العلاقات ثابتة ومتطورة ولم تشهد أى انكسارات.
توافد البعثة الرسمية للحجاج على مطار القاهرة استعدادا للسفر للأراضى المقدسة
شهدت الصالة الموسمية بمطار القاهرة، قبل قليل، توافد أفواج البعثة الرسمية للحجاج، استعداداً للسفر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على تشكيل فريق من العلاقات العامة، لإستقبال الحجاج وانهاء إجراءات سفرهم، وخاصة كبار السن.
الأهلى يتعاقد مع البرتغالى ريكاردو سواريز لمدة موسمين
كشفت صحيفة " abola " البرتغالية أن النادى الأهلى أنهى الاتفاق رسميا مع البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى لنادى جيل فيسنتى البرتغالى لمدة عامين، بداية من الموسم الجديد.
الزمالك يواجه الإسماعيلى فى كأس مصر باستاد القاهرة 15 أغسطس المقبل
قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلى فى دور الـ16 بكأس مصر يوم 15 أغسطس المقبل باستاد القاهرة فى الثامنة مساءً.
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