أخبار مصر.. الرئيس السيسي يثمن مواقف الإمارات الداعمة لمصر

وزير التموين: 39 شادرا لطرح الخراف الحية وتوفير لحوم طازجة من 6320 رأس ماشية

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية أول ثلاثة أيّام من عيد الأضحى المبارك لطرح اللحوم وكافة المنتجات، وسيكون فيه 39 شادرا لطرح الخراف الحية على مستوى الجمهورية بمنافذ الشركة القابضة، كذلك طرح لحرم طازجة بمعدل و6320 رأس عجول حية منهم 5420 عجل بمجزر توشكى، والباقى بمجزر سفاجا وسيتم طرحهم فى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكل شهر سيكون فيه ترزيد 40 ألف طن، وتوفير أيضا 4112 طن لحرم مجمدة كذلك التعاقد مع إحدى الشركات فى 1000 طن لحرم برازيلى مجمدة، وسيتم توريد 800 طن لوزارة الأوقاف وتم ترقيع برتوكول مع الأوقاف بتوريد 500 طن، وتزيد عن 1800 طن وتوزع على الأسر الأولى بالرعاية.