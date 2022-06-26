آثار أسوان تنظم معرضا فنيا بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء الجامعة

أسوان - صلاح المسن

تنظم كلية الآثار جامعة أسوان، معرضا فنيا بمناسبة مرور 10 سنوات علي إنشاء الجامعة ومن المقرر أن يتخلل المعرض تقديم هدايا لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.

وذلك في إطار انطلاق فاعليات احتفالات جامعة اسوان بعيد العلم ومرور عشرة أعوام علي إنشائهـــا وتزامناً مع احتفالات الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة. وطبقا لتوجيهات الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان و بدأت الاحتفالات اليوم الأحد وتستمر حتي يوم الخميس القادم.

من جهته أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان في " تصريحات صحفية" أنه تأتي فاعليات الاحتفال لمدة اسبوع بهذه المناسبة اعتباراً من الأحد الموافق 26 يونيو حتى يوم الخميس 30 يونيو 2022.

وتشمل فاعليات الاحتفالية العديد من الأنشطة والخدمات للمجتمع حيث بدأت المستشفي الجامعي اليوم بتقديم خصم 25 % علي العمليات الجراحية والأشعة المقطعيّة والرنين المغناطيسي للمواطنين بالمحافظة، وقام طلاب كلية الطب بعمل حملة توعية لمرضي السكر والضغط بالجامعة.

كما قامت كلية الآثار اليوم ايضاً بإحياء احتفالها بهذه المناسبة باستقبال عدد من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وتم خلال الاحتفال تقديم الهدايا لإدخال البهجة والسرور والسعادة على قلوبهم، وبمشاركة إحدى فرق الفنون الشعبية ، إلى جانب عمل ورشة عمل تلوين فنية على هامش الاحتفال وذلك بحضور عميدة الكلية ووكلاء الكلية واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل مدير التصنيف الدولى بجامعة أسوان أن الحفل الذي سيقام يوم الثلاثاء القادم بهذه المناسبة وسيشهد تكريم الحاصلين على جوائز الجامعة العلمية (التقديرية و التشجيعية و النشر العلمى) وتكريم أفضل الكليات فى التصنيف الدولى وأفضل الباحثين بها.

وذلك بحضور قيادات محافظة أسوان التنفيذية والشعبية والمجتمعية والبرلمانية وذلك للمشاركة فى احتفالات الجامعة بعيد العلم ومرور 10 أعوام على إنشائها وتزامناً مع احتفالات الشعب المصرى بثورة 30 يونيو المجيدة.



