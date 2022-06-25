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8 أنشطة يمكنك الاستمتاع بها فى محمية نبق جنوب سيناء.. تعرف عليها

السبت، 25 يونيو 2022 05:00 ص
8 أنشطة يمكنك الاستمتاع بها فى محمية نبق جنوب سيناء.. تعرف عليها محمية نبق - أرشيفية
كتبت منال العيسوي

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الاستمتاع بالطبيعة الخلابة جزء هام يستقطب هواة الرحلات وخاصة قاصدين محمية نبق بجنوب سيناء التى تم إعلانها كمحمية طبيعية عام 1992 فعند زيارة المحمية يمكنك الاستمتاع بعدد لا حصر له من الانشطة المميزة و الغير تقليدية
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‏خلال هذا التقرير نرصد أهم هذه الأنشطة 

1-هناك أماكن مخصصة للصيد في محمية نبق، بالإضافة إلى اوقات محددة ، وضوابط صارمة لمنع حدوث أي مشكلة مرتبطة بصيد  الأنواع المعرضة  للانقراض .
 
2- يعد أيضا التخييم من الأنشطة المصرح بها فى المحمية، بشرط أن تكون  في احد  المناطق الخمسة المخصصة للتخييم، مع ضرورة  إبلاغ المسئولين أثناء قطع التذاكر،   و الالتزام بالمكان المتفق عليه.
 
3 - يمكنك أيضا الاستمتاع بمشاهدة بعض الحيوانات مثل الغزلان والتياتل والثعالب والوبر ، كما يمكنك  رؤية الزواحف و القوارض والطيور المقيمة، والمهاجرة ومنها النسر العقابى الخواضات والبلشون.
 
4- يعد الاستمتاع بالثروات البحرية المشهورة فى المحمية أحد الأنشطة  للاستمتاع بمشاهدة  الأسماك والشعاب المرجانية والمحاريات والنباتات الطبيعية.
 
5-هناك أنشطة أخرى يمكن ممارستها أيضا في المحمية منها مشاهدة اشجار و غابات المانجروف النادرة، ومساحات تجمع اشجار الأراك.
 
6-يمكنك أيضا المشاركة فى رحلات السفارى، وإقامة حفلات الشواء الخاصة، وزيارة غابات المانجروف.
 
 7- يمكنك ايضا المشاركة فى السهرات الليلية على الطريقة البدوية،  و الاستمتاع بالأكلات البدوية المميزة، والتى من أشهرها الأسماك على الطريقة البدوية و اخطبوط البطاطس البدوى.
 
8- تعد السباحة ورياضة الغوص من أبرز الأنشطة فى المحمية للاستمتاع بالحياة الطبيعية دون قيود التكنولوجيا الحديثة.

البيئة

المحميات

سياحة

السياحة البيئية

الغوص

الصيد

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