218 مصنعا صغيرا بمساحة 40 فدانا وتكلفة 500 مليون جنيه.. المدينة الصناعية بالغردقة

كتب هشام عبد الجليل

قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إن مشروع المدينة الصناعية بالغردقة سينقل المحافظة لمكانة عظيمة فى القطاع الصناعى ومن قلاع الصناعة الوطنية.

ويضم قرابة 218 مصنعا صغيرا ومتناهي الصغر، على مساحة قرابة 40 فدان غرب المدينة بتكلفة 500 مليون، ضمن مشروعات المدن الصناعية التى تقام فى أغلب محافظات الجمهورية والتى من المقرر أن تقام بداخلها 4400 مصنع، ويقام بالمجمع 218 ورشة صناعية بمساحات مختلفة ما بين 250 إلى 600 متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج وكذلك المنتج للمستهلك.

ومن جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الفاتورة الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعظيم إيرادات الدولة.

وأضاف محمود خلال لقاء وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، باللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن حل تخفيف الضريبة العقارية علي المصانع، يكون بإعداد دراسة لتخفيف قيمة الضريبة العقارية حسب القيمة الدفترية.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحصيل الضريبة وفقا للقمية الدفترية يساهم في تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة وذلك مع مراعاة العجز الموجود في الموازنة.

وتأتى الزيارة الميدانية في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة، ويضم وفد اللجنة النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنه ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنة وشحاتة أبز زيد أمين سر اللجنة والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران .