وفاة أحد نجوم السمسمية ببورسعيد بعد صراع مع المرض

بورسعيد - محمد عزام

توفى جابر مرسي - أحد أشهر مطربي وعازفي آلة السمسمية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وأسس جابر مرسي وشقيقته فاطمة إحدى أشهر فرق السمسمية بمحافظة بورسعيد، وكانا يتبادلا العزف والغناء معاً بمشاركة أعضاء الفرقة التي أقامت حفلاتها في أغلب مناطق وأحياء بورسعيد.

وتحمل جابر مسئولية فرقه "صوت البحر” بعد وفاة والده الشهير بـأبو المرسى العازف والمؤدى والملحن بجانب شقيقته فاطمة المرسي و الشاعر المعروف عبد القادر المرسى، وشقيقه حمام وإبراهيم الذان تميزا بالتألف والتلحين والأداء الراقص لفن السمسمية، التى غنت للجنود فى الخنادق وغنت للقناة وافتتاحها.



جابر مرسي عازف السمسمية



جابر مرسي