وزير الدفاع الأوكرانى: الغرب لم يقرر بعد تسليمنا دبابات وطائرات حديثة

وكالات

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسى ريزنيكوف أن أوكرانيا تواصل الجهود لإقناع الغرب بتزويدها بأسلحة حديثة، لكن الدول الغربية لم تتخذ بعد قرارا بتوريد دبابات وطائرات حديثة لأوكرانيا.

وقال ريزنيكوف في حديث للتلفزيون الأوكراني، إن "هناك قرارات مبدئية لم تتخذ بعد. وهي متعلقة بالدبابات والطائرات الحديثة. وهذه المسألة نواصل مناقشتها مع الشركاء وإقناعهم بأن ذلك ضروري أيضا".

وأضاف أن "القرار السياسي بشأن تسليمنا دبابات وطائرات حديثة لم يتخذ بعد".

وأشار مع ذلك إلى أن هناك "قرارات جيدة كثيرة" بشأن المسائل الأخرى، بما فيها برامج التدريب للعسكريين الأوكرانيين.

وأضاف ريزنيكوف أنه سيتم أيضا تعزيز قدرات الأسطول الأوكراني وستحصل اقوات الأوكرانية على المزيد من راجمات الصواريخ.