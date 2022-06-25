"مياه الدقهلية" تعلن قطع المياه عن بعض مناطق السنبلاوين 8 ساعات اليوم

الدقهلية فريق المحافظات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قيامها بأعمال غسيل للمروقات بمرفق مياه الوابورات بمدينة السنبلاوين لمدة 8 ساعات، اليوم السبت الموافق 25/6/2022، بداية من الساعة 6 صباحًا، وحتى الساعة 2 ظهرًا.

وأضافت أن ذلك يستدعي قطع المياه عن مناطق: طماي الزهايرة، والزهايرة، وميت غريطة، والمخزن، وكفر بدوي، وديو الوسطى، والحصاينة، والتوابع.

وتهيب الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.