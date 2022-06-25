مستشفى الكرنك بالأقصر تنجح فى إجراء 4 عمليات لحالات تعانى من الأورام.. التفاصيل

صرح الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تتوالى إنجازات قسم جراحة الأورام بالمستشفى، حيث نجح فريق جراحة الأورام بالمستشفى من إجراء قائمة مكونة من أربع حالات تعاني من الإصابة بأورام في مناطق مختلفة، وتم إجراء جميع العمليات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددها المنتفعون.
وأضاف مدير مستشفى الكرنك الدولي فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه شملت القائمة العمليات التالية:- (استئصال ورم بالساق لمريض يبلغ من العمر 60 عامًا، وذلك باستخدام تقنية الليجاشور؛ حيث تم تشريح الورم من الأعصاب والأوعية الدموية المغذية للساق - استئصال ورم بالفخذ لمريضة تبلغ من العمر 55 عامًا تعاني ورم بمنطقة الفخذ - استئصال ورم سرطاني بالغدة النكافية لمريض يبلغ من العمر 50 عامًا وذلك دون الإضرار بعصب الوجه - استئصال كُلي للثدي لمريضة تبلغ من العمر 50 عامًا، كانت تعاني من ورم سرطاني بالثدي، حيث تم استئصال الثدي وتفريغ الغدد الليمفاوية في منطقة الإبط).
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