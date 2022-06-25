مستشفى الكرنك بالأقصر تنجح فى إجراء 4 عمليات لحالات تعانى من الأورام.. التفاصيل

وأضاف مدير مستشفى الكرنك الدولي فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه شملت القائمة العمليات التالية:- (استئصال ورم بالساق لمريض يبلغ من العمر 60 عامًا، وذلك باستخدام تقنية الليجاشور؛ حيث تم تشريح الورم من الأعصاب والأوعية الدموية المغذية للساق - استئصال ورم بالفخذ لمريضة تبلغ من العمر 55 عامًا تعاني ورم بمنطقة الفخذ - استئصال ورم سرطاني بالغدة النكافية لمريض يبلغ من العمر 50 عامًا وذلك دون الإضرار بعصب الوجه - استئصال كُلي للثدي لمريضة تبلغ من العمر 50 عامًا، كانت تعاني من ورم سرطاني بالثدي، حيث تم استئصال الثدي وتفريغ الغدد الليمفاوية في منطقة الإبط).