محافظ المنوفية: غلق مخبزين بلدى بتلا والباجور لمخالفتهم اللوائح والقوانين

المنوفية - محمد فتحى

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق مخبز بلدى بناحية إسطنها بمركز الباجور لمدة شهر كعقوبة إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن ، كما وافق المحافظ على غلق مخبز بلدى بناحية كفر ربيع بمركز تلا لمدة شهرين كعقوبة إدارية وذلك لعدم وجود ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز ومخالفتهم التوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2017 .

وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة .

وشدد محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المخابز والأسواق ومحلات بيع اللحوم والسلع الغذائية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.