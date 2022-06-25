محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لاطلاق حملة تبرعات لإنقاذ "أطفال الحضانات"

أسوان - عبد الله صلاح

أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لحملة تبرعات تحت شعار " إنقاذ طفل " لتجهيز 20 حضانة بمشتملاتهم لدعم الأطفال حديثى الولادة من الأسر الأكثر إحتياجاً من المبتسرين وناقصى النمو ، وأيضاً لمن يعانون من مشاكل ما بعد الولادة وذلك بعد دعم المستشفى الجامعى بعدد 13 حضانة مهداه من المحافظة.

وناشد محافظ أسوان، مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال وأهل الخير من داخل أسوان وخارجها بإعتبارهم شركاء النجاح لتحقيق الأهداف النبيلة والسامية من هذا العمل الإنسانى الرائد وذلك تحت إشراف قسم الأطفال بمستشفيات جامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستحدث طفرة كبيرة فى توافر الحضانات والتى ستصل إلى 285 حضانة بعد أن كانت 170 حضانة فقط ضمن أعمال التطوير والتحديث والإحلال والتجديد التى تشهدها 11 مستشفى عام ومركزى ونوعى ، بالإضافة إلى 109 جهاز تنفس صناعى بدلاً من 24 جهاز وذلك داخل إطار المنظومة الجديدة ليقضى ذلك تماماً على مشاكل توافر الحضانات للأطفال حديثى الولادة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية فقد تم التنسيق مع جمعية قبس من نور بقيادة منار أحمد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية لإجراء بحث شامل بشأن نوعيات الحضانات التى تتميز بالجودة العالية وذات الماركات العالمية المشهود لها للعمل بشكل إحترافى وسريع ويتوفر لها قطع الغيار.

ولفتت، إلى أنه قام فريق من الإستشاريين المتخصصين فى مجال تجهيز حضانات الأطفال بالوقوف على أفضل المواصفات الفنية والمالية لهذه الماركات والتى من بينها MEDICOR المجرية ، و COMEN الصينية ، و Dregar الألمانية حيث تتميز بتوفر قطع الغيار لها بأسعار مناسبة ، بجانب جدية الضمان حيث يصل أقل سعر للحضانة الواحدة ماركة ديجر إلى 280 ألف جنيه .