ضربوها لحد ما ماتت.. أسرار مقتل فتاة بيد والدتها وشقيقيها بالطالبية (فيديو)

كتب إيهاب المهندس

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من منطقة الطالبية حول واقعة مقتل فتاة على يد والدتها بمساعده اثنين من أشقائها، بسبب خلافات أسرية.

كانت ربة منزل قد أنهت حياة ابنتها بمنطقة الطالبية، بسبب خلافات أسرية، حيث اعتدت عليها بالضرب ووثقتها بحبل، بمساعدة اثنين من أبنائها، حتى لقيت مصرعها، واعترف المتهمون عقب ضبطهم بارتكاب الجريمة، بحجة تأديب الضحية، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بتعرض فتاة لاحتجاز داخل شقة أسرتها، وتعرضها لاعتداء من جانب أفراد من العائلة.

انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الفتاة فارقت الحياة متأثرة بإصابات لحقت بها، نتيجة تعرضها لاعتداء بالضرب وتوثيقها بحبل.

وتوصلت التحريات التي أجراها العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث الجنائية، إلى أن والدة القتيلة، وشقيقها، وشقيقتها وراء الاعتداء عليها بالضرب حتى لقيت مصرعها.

تمكن رجال المباحث من ضبط الجناة، وبمواجهتم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، بحجة تأديبها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.