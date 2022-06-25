ضبط 171 قطعة سلاح و234 قضية مخدرات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (171) قطعة سلاح نارى ، (234) قضية مخدرات وتنفيذ (87203) حكم قضائى متنوع. جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – مقيمين بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو و 200 جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبس المهمين