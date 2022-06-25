اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 12:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 171 قطعة سلاح و234 قضية مخدرات

السبت، 25 يونيو 2022 12:45 م
ضبط 171 قطعة سلاح و234 قضية مخدرات قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية  حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (171) قطعة سلاح نارى ، (234) قضية مخدرات وتنفيذ (87203) حكم قضائى متنوع.
 
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
 
وتمكنت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – مقيمين بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو و 200 جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما  تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبس المهمين

حملة امنية

وزارة الداخلية

أخبار الحوادث

سلاح

مخدرات



الموضوعات المتعلقة

كيف يواجه القانون عدم تنفيذ أحكام الرؤية؟

الإثنين، 13 يونيو 2022 06:00 ص

جنايات الإسكندرية تستدل الستار على قضية قتل الكاهن أرسانيوس.. المحكمة تقضى بإعدام المتهم.. شقيقة المجنى عليه: نشكر العدالة الناجزة.. ومحامى الأسرة: النقض على الحكم خلال 60 يوما ثم تنفيذ الحكم.. فيديو وصور

السبت، 11 يونيو 2022 01:37 م

5 طرق لتنفيذ أحكام النفقات.. تعرف عليها

السبت، 04 يونيو 2022 05:37 م

سيدة تطالب بحبس زوجها لتهربه من تنفيذ أحكام نفقات تجاوزت قيمتها 300 ألف جنيه

السبت، 04 يونيو 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة