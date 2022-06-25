صحة المنوفية: الانتهاء من فاعليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من فاعليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بالمحافظة، والتي انطلقت شارة البدء بها الأحد 16 يونيو الجاري واستمرت حتى 23 يونيو من نفس الشهر وذلك تحت رعاية محافظ المنوفية، ووزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان وبإشراف قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان.

ويأتى ذلك في إطار المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية ودعم الأسرة المصرية والتي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الإنسان المصري ونشر الوعي الأسري والمجتمعي لضمان الحفاظ على كيان الأسرة المصرية كونها أساس المجتمع وتقدمه، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأهمية المشروع في دعم المرأة وتمكينها في كافة القطاعات والمجالات الحياتية في إطار تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 بالقطاع الصحي.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى أن الحملة قدمت الخدمة الطبية الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان لجميع السيدات بمرحلتيها الأولى و الثانية بإجمالي منتفعات (60 ألف و 555 ) منتفعة على أيام الحملة بنطاق الإدارات الصحية بالمرحلة الأولى بإدارات (شبين الكوم وسرس الليان ومنوف والباجور وبركة السبع)، والمرحلة الثانية لإدارات (تلا ، الشهداء ، أشمون ، السادات ، قويسنا)، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الأخرى ومنها خدمات "متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة، والأطفال"، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات، بالوحدات الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، هذا بجانب العيادات المتنقلة التي تجوب مختلف أنحاء المحافظة لوصول الخدمة إلى المناطق العشوائية والمحرومة بنطاق المحافظة .

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه خلال تلك الحملات تم تنفيذ ندوات توعوية و تثقيفية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، و التوقيت الأمثل للحمل والإنجاب، و صحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث، ،كما تضمنت الندوات التوعوية رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المدى مما ساعد على فتح قنوات من الحوار والاتصال الجيد لمساعدة المرأة على التفكير حفاظاً على صحتها و صحة الأسرة ، كما تم الاهتمام بزيادة وعي المرأة ومساعدتها في ترويج المنتجات اليدوية تشجيعاً للسيدات لمقاومة غلاء المعيشة من خلال نوادي المرأة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أهمية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لتحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الإنسان المصرى لضمان الحفاظ على كيان الأسرة المصرية كونها أساس المجتمع وتقدمه، مؤكداً حرصه التام على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع وكافة المبادرات التى يتم تنفيذها لدعم الأسرة المصرية.