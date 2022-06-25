سياسة واقتصاد القاهرة تنظم مؤتمرها الدولى عن"الدولة المصرية الجديدة والتنمية"

كتب ـ محمد صبحى

تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مؤتمرها السنوي (27-29 يونيو 2022) بعنوان «الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة - الفرص والتحديات» على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وستشهد فعاليات المؤتمر الذى تنظمه الكلية بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الجهات الراعية، إقامة 7 جلسات و3 موائد مستديرة، بمشاركة لفيف من الوزراء والبرلمانيين والشخصيات العامة ورجال الدولة، ومنهم الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورائد المُناخ للرئاسة المصرية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وليزلي ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور الاستراتيجية الهامة ومنها، «الإصلاح المؤسسي والاستثمار في البشر كركائز للدولة الجديدة» وكذلك «التحول الهيكلي المعاصر ودوره في التنمية المستدامة للدولة المصرية»، و«تمكين الشباب في الدولة الجديدة» و«التغيرات المناخية والتنمية المستدامة»، و«الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدولة المصرية» وذلك بحضور لفيف من الخبراء والمسؤولين على مدار جلسات المؤتمر، ومنهم السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، الدكتورة سميحة فوزي وزير التجارة والصناعة الأسبق، والأستاذ الدكتورعلي الدين هلال وزير الشباب الأسبق، الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وأحمد المسلماني مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، الدكتور أحمد يوسف مدير معهد البحوث والدراسات العربية سابقًا.