اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 02:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سيارة تسير عكس الاتجاه تصيب 3 أشخاص بكفر الشيخ

السبت، 25 يونيو 2022 02:11 م
سيارة تسير عكس الاتجاه تصيب 3 أشخاص بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، فى حادث أثناء سيرهم بالقرب من منطقة القرضا كفر الشيخ أول طريق طنطا، وذلك بعد اصطدام سيارة ملاكي بهم تسير في الاتجاه المعاكس، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتم عمل الفحوصات اللازمة لهم.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد بنقل سيارات الاسعاف ل 3 مصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لوقوع حادث سير في أول طريق كفر الشيخ طنطا، وتبين إصابة كل من عبده صالح عبدالقادر، 55 سنة، بكدمات وجروح، و وفاء مصطفى عبدالله، 44 سنة، بجروح وكدمات وسحجات، وملك عبده صالح، 13سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومحل إقامتهم جميعا مدينة بلطيم، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

حادث سير

حادث تصادم

نيابة عامة

مستشفى كفر الشيخ العام



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة