سيارة تسير عكس الاتجاه تصيب 3 أشخاص بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، فى حادث أثناء سيرهم بالقرب من منطقة القرضا كفر الشيخ أول طريق طنطا، وذلك بعد اصطدام سيارة ملاكي بهم تسير في الاتجاه المعاكس، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتم عمل الفحوصات اللازمة لهم.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد بنقل سيارات الاسعاف ل 3 مصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لوقوع حادث سير في أول طريق كفر الشيخ طنطا، وتبين إصابة كل من عبده صالح عبدالقادر، 55 سنة، بكدمات وجروح، و وفاء مصطفى عبدالله، 44 سنة، بجروح وكدمات وسحجات، وملك عبده صالح، 13سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومحل إقامتهم جميعا مدينة بلطيم، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.