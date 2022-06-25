رحلة شقى من المنيا للقاهرة.. شاهد حكاية عم سمير مع بيع البطيخ النمس

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، مع العم سمير عمر، الذى يبلغ من العمر 60 عاما وهو يتجول بين المحافظات لبيع البطيخ النمس، فى محافظات الصعيد، أملا فى الكسب الحلال، وتلك الرحلة جعلته خبير فى معرفة أجود أنواع البطيخ سواء البلدى أو البطيخ النمس.

قال سمير عمر أعمل فى المهنة منذ سنوات طويلة تلك السنوات جعلتنى أستطيع أن افرق بين البطيخ الجيد والردئ، ويعد البطيخ النمس من أجود الأنواع وهو يتم زراعته فى وجه بحرى، وينشط سوقه مع بداية أنخفاض المعروض من البلدى، وكثير من المواطنين يفضلونه نظرا لجودته وارتفاع نسبة السكر به وله طعم مميز عن البطيخ البلدى.

وأضاف أن معرفة البطيخ الجيد بالنسبة لى أمر سهل جدا بمجرد النظر إلى البطيخة أستطيع تمييزها ومعرفتها أذا كانت جيدة أم لا كذلك بلمس البطيخة والطبطة عليها أيضا ولا يستطيع ان يعرف ذلك سوى المتخصصين فى تلك المهنة.

وقال أهم ما يميز البطيخ النمس هو الشكل الخارجى وكذلك الطعم، خاصة أن النمس لا يضاف له هرمونات فينضج على الشجر ولذلك يكون طعمه متميز.