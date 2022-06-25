رئيس قسم الأورام بالمعهد القومى: 80% من أورام الرئة يمكن الوقاية منها

قالت الدكتورة علا خورشيد أستاذ ورئيس قسم طب الأورام بالمعهد القومى للأورام، خلال احتفالية التوعية بسرطان الرئة اليوم السبت على سفح الهرم، إن 80% من أورام الرئة يمكن الوقاية منها تماما، مضيفة، أنه من فوق سفح الهرم نطلق حملة توعية بالكشف المبكر عن سرطان الرئة، وبتضافر جميع المؤسسات المصرية، موضحة أننا جميعا أصرينا أن نعقد الاحتفالية على سفح الهرم لأهمية الحدث.

وأكدت، يعتبر المعهد القومى للأورام هو القلعة التى تعالج جميع مرضى الأورام فى مصر، مؤكدة، إن التوعية بأوارم الرئة مهم جدا لأنه يمكن منع مسببات الاصابة بالأورام، موضحة إن الكشف المبكر يحقق الشفاء التام من السرطان.

وأشارت إلى أن بتعاون الجميع من وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة لخدمة المريض المصرى جاءت فكرة "الشريطة البيضاء" التى تم اطلاقها من سفح الهرم للتوعية بسرطان الرئة الذى يمكن الوقاية منه.

وأضاف، الفنان أحمد شاكر، إن المعهد القومى للأورام يقوم بخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بخلاف علاج المرضى فهو يقوم بتوعية المواطنين من خطورة مرض السرطان، مشيرا إلى أنه يجب نوعى الناس بكيفية الوقاية منه، خصوصا سرطان الرئة الذى يمكن اكتشافه مبكرا وعلاجه والوقاية من الاصابة بتجنب مسبباته.

حضر الاحتفالية الدكتور عبد المعطى سمره عميد المعهد القومى للأورام، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، وأطباء الأورام من مختلف دول العالم. وباشراك دار الأوبرا المصرية على سفح الهرم من خلال فرقة الموسيقى العربية، والتى شاركت بالعديد من الأغنيات العربية.