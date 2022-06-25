خليك واعى.. ضبط 3 طلاب اختلقوا واقعة اختطاف احدهم بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 طلاب بالقاهرة لاختلاقهم واقعة اختطاف أحدهم وطلب فدية من والده فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) بورود رسالة صوتية عبر تطبيق الواتس آب من رقم الهاتف الخاص بنجله (طالب ، مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة) يفيد إختطافه ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة البلاغ ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة بشقة كائنة بمنطقة مدينة نصر، وأمكن التوصل إلى أن الشقة المشار إليها خاصة بصديق نجل المبلغ (طالب ، مقيم بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبصحبته نجل المبلغ وصديق آخر (طالب – مقيم بمنطقة مدينة نصر)، بمواجهتهم بالتحريات أقر نجل المبلغ بأنه نظراً لوجود خلافات بينه ووالده، إختمر فى ذهنهم فكرة إختلاق الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبس المتهمين.