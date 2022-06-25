جمارك المطار تضبط راكبة بحوزتها كمية من المخدرات وراكب بحوزته مخدر THC

كتب محمود عبد الغنى

ضبط سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبة مصرية، بحوزتها كمية متنوعة من المخدرات، وراكب أخر بحوزته كمية من مخدر THC.

الحالة الأولي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك استوقف حسام محمد الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد عبد العليم والذي تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام محمد السعيد ابو الليل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط كوكتيل من المخدرات بعدد ٥ عبوات حلوي مخلوطة بمخدر الماريجوانا و ٣ علب بهم مخدر القنب بوزن ٢٢٩ جرام و ٢ سيجارة بداخلهم مخدر الماريجوانا و ٤ سيجارة الكترونية بهم زيت مخدر و ٢ كيس شفاف بداخلهم بودرة الكوكايين بوزن ١٧ جرام و ٧٣ قرص يشتبه ان يكونوا من مادة مخدرة و مطحنة لتعاطي المخدرات.

قام رفعت صدقي مدير الجمرك بتكليف لجنة من محمد عبد الباقي ومامور الضبط باستكمال التفتيش والجرد والعد والوزن ولجنة مكونه من اماني عبد الله و أميرة اسماعيل للتفتيش الذاتي.

والحالة الثانية أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط البولندية القادمة من وارسو استوقف أشرف عبد الحميد مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه،ك.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد عبد العليم تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة، قام محمد ابو الليل بتكليف علاء خضر بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ١٤ انبوب بداخلهم ١٤ سائل من زيت THC المخدر و ٣ أجهزة للتدخين.

امر رفعت صدقي مقار مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة الأولى ك، كما امر الدكتور صابر عبد الحميد عبد السميع مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الإثنين للنيابة المختصة.