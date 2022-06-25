تعليم بنى سويف يحصد 3 مراكز جمهورية فى مسابقات للرسم والنحت والتصوير والمجلة

بنى سويف - هانى فتحى

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، فوز عدد من الطلاب والمدارس فى بعض المسابقات الفنية والتربوية التى تم تنظيمها على مستوى الجمهورية فى مجالات الرسم والنحت والتصوير، حيث فاز الطالب فام عماد ملاك سيد _ مدرسة الشهيد كمال طه المعصراوى بناصر_ بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة قريتى "رسم وتصوير"والتى شاركت فيها مدارس المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفوز الطالب أنس محمد مصطفى _مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين بإدارة تعلمى ببا_ بالمركز الثانى فى مسابقة" آدم وحنين" (نحت) فى دورتها الــ 6 والتى تقام لمراحل التعليم قبل الجامعي، فيما فازت مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين _بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة المجلة الالكترونية.

من جانبه تقدم المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بالتهنئة للفائزين ولأسرة التعليم على هذا التميز والأداء المشرف ، مؤكداً على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية التى تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب من خلال المشاركة فى برامج وأنشطة تعير عن طاقاتهم والكشف عن مواهبهم وتنميتها.

فيما أعرب محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ،عن تقديره للمحافظ على دعمه المستمر ومتابعته لقطاع التعليم الذى أعطى حافزا للجميع لاستمرار التميز والإنجاز وحصد المراكز الأولى والتواجد والتمثيل المشرف لقطاع التعليم بالمحافظة فى جميع المسابقات التى تقام على مستوى الجمهورية، وموجها الشكر لقيادات المديرية وفى مقدمتهم الدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوية و إيمان احمد موجه عام التربية الفنية وعبد الحليم فايز موجه عام الصحافة.