تأجيل محاكمة منتهم بالتعدى على سيدة فى المعادي لـ29 سبتمبر

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم بالتعدي على سيدة داخل مسكنها بالقوة في المعادي، لجلسة 29 سبتمبر، لحضور المجني عليها.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين، وعضوية المستشارين اشرف محمد عيسي ومحمد محي الدين، وأمانة سر شريف محمد علي، ومحمد فاروق.

وجاء في امر الإحالة، في القضية رقم 1419 لسنة 2020 جنايات المعادي، ان المتهم "م.م"، هتك عرض المجني عليها بالقوة حال تواجدها دا منزلها وحيدة، واستباح كشف عورتها بأن تعدي عليها بالضرب واحكم توثيق يديها جابراً اياها بحسر ملابسها كاشف عن عورتها التي تحرص صونها.

وكشف أمر الإحالة، ان المتهم احتجز المجني عليها دون أمر احد الحكام المختصين وبغير الأحوال التي تصرح بها القوانين، بأن منعها من الخروج من مسكنها وعذبها بأن أحكم يديها وتعدي عليها بالضرب، محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

واضاف أمر الإحالة، ان المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بغير رضاها بأن صورها صور ومقاطع فيديو وهددها بإفشاء هذه الصور لحملها على عدم الإبلاغ عن الواقعة.