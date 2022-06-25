اليوم السابع
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تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث عنف الأزهر" لجلسة 24 يوليو

السبت، 25 يونيو 2022 02:13 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث عنف الأزهر" لجلسة 24 يوليو هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة الأزهر"، لجلسة 24 يوليو للنطق بالحكم

كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم في 2013.

 

 


أحداث الازهر

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