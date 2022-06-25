بعد جمع تكاليف علاج رقية.. "التضامن" تكشف مصير الاموال الزائدة

رامى محيى الدين

قال الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن عن القانون نظم حملات التبرعات للأشخاص أو المؤسسات ونطلب فى الأمر خاب رسمى من وزارة الصحة إذا كان المرض لا يغطى من التأمين أو المبادرات وهل هناك جدوى من العلاج ام لا ونحن كوزارة تضامن فور أن يأتينا الطلب نطلب خطاب وزارة الصحة ووالد رقية جاء بالخطاب وتقدم بالطلب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى : وزارة الصحة تخطرنا بفاعلية التبرعات ونخاطب البنوك الرسمية، وعلى المتبرع أن يتأكد أنه حاصل على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى بأحقيته لجمع ترخيص وحالة رقية تم فتح أكثر من حساب فى أكثر من بنك وتم جمع المبلغ بالكامل 2 مليون دولار، وكل الأموال جاءت على البنوك المصرية وتم تحويل الأموال للحساب بطريقة شرعية وسليمة.

وتابع: نخاطب البنك للإفراج عن الأموال ومن يتعامل مع الحساب ولى أمر الحالة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى وفى بعض الحالات يتم تحويل المبالغ إلى المستشفيات بالخارج، ويتم تقديم فاتورة بتكلفة العلاج أو الحقنة، والمبالغ التى تزيد عن الحالة المرضية توجهه الوزارة لحالات مرضية أخرى لم تستطع توفير المبلغ المالى لعلاجها.