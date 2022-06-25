بريطانيا تتعهد بـ130 مليون إسترليني لدعم تعلم فتايات باكستان

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أعلنت المملكة المتحدة اليوم السبت عن برنامج ثنائي بقيمة تصل إلى 130 مليون جنيه إسترليني لدعم تعليم الفتيات في باكستان والذي سيؤثر على ما يقرب من 17 مليون طفلة.

وقال بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية إنه تم إطلاق خطة عمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعليم الفتيات في مايو من هذا العام، وتحدد هذه الخطة الخطوات العملية لتحقيق أهداف المملكة المتحدة العالمية بشأن تعليم الفتيات. وسيعمل البرنامج على دعم حكومتي البنجاب وخيبر باختونخوا لتحسين نتائج الفتيات والفئات الأكثر تهميشًا.

وتركز الخطة على المناطق الأقل نموًا في البنجاب وخيبر باختونخوا وستدعم بشكل مباشر حوالي 250 ألف طفل مهمش بالتسجيل في المدرسة والبقاء فيها. وستدعم الخطة أيضًا 150 ألف فتاة إضافية لمساعدتهم على القراءة بحلول سن العاشرة.

وستعمل الخطة على تحسين نتائج التعلم لما لا يقل عن 16.9 مليون طفل (7.8 مليون فتاة) من خلال تعزيز أنظمة التعليم في المقاطعات لتحسين جودة التعليم والتدريس ولأن تصبح أكثر مرونة في مرحلة ما بعد كوفيد. وسيدعم البرنامج الأطفال بشكل مباشر للوصول إلى التعليم والتعلم في العديد من دول الكومنولث.

وستدخل الخطة تغييرات لجعل التعليم أكثر شمولاً لضمان تعليم الأطفال في مستوى التعلم الصحيح والتأثير على الآخرين لتبني ممارسات تعليمية أفضل.

وقال المفوض السامي البريطاني في باكستان كريستيان تورنر: "لا يمكن لأمة أن تصل إلى كامل إمكاناتها بدون 50٪ من سكانها. إن التحاق الفتيات بالمدرسة هو محرك رئيسي للنمو. ونريد أن نمنح الفتيات الصوت والاختيار وإطلاق العنان لإمكانات الجيل القادم.