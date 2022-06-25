بدء أعمال فتح شارع مؤدى لمستشفى الصدر بالخارجة فى الوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الطرق بمحافظة الوادى الجديد عن البدء فى تنفيذ أعمال فتح شارع لتسهيل الوصول من الحى الكائن خلف مرفق الإسعاف ومخازن الشئون الصحية حتى الشارع الرئيسى لمستشفى الصدر بمدينة الخارجة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالاستجابة لمطالب الأهالى بالمدينة بفتح طريق يسهل حركة المرور فى تلك المنطقة الحيوية .

وكانت محافظة الوادى الجديد أعلنت عن بدء أعمال الرصف الفعلى بوضع طبقة الأسفلت للطرق الداخلية ومدخل مدينة باريس وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمراكز المحافظة والانتهاء من تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد دون تأخير .

كما جرى الانتهاء من أعمال الرصف بالطريق الواصل من ميدان طلعت ضرغام وحتى موقف الأقاليم بمدينة الخارجة، بطول 1,2 كم بتكلفة 3 مليون جنيه،وذلك بعد إنتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعى بالمنطقة وذلك فى إطار تحسين مستوى خدمات الطرق الداخلية و ترميم ورصف مسار حفر شبكات الغاز الطبيعى بأحياء مدينة الخارجة .