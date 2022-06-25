اليوم السابع
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المتهمون بسرقة محطة بنزين بمدينة 6 أكتوبر يكشفون كواليس الجريمة

السبت، 25 يونيو 2022 04:00 ص
المتهمون بسرقة محطة بنزين بمدينة 6 أكتوبر يكشفون كواليس الجريمة مديريه امن الجيزه _أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف 4 عاطلين بسرقة مبلغ مالي من محطة بنزين في مدينة 6 أكتوبر، عقب القبض عليهم، وذكروا أنهم نظرا لترددهم على المحطة، ويعلمون أن مديرها يبيت بمفرده ويحتفظ بمبلغ التحصيل بحوزته. 
 
وأضافوا أنهم قرروا سرقته لمرورهم بضائقة مالية، وتأكدوا من وجود المدير بمفرده، وهاجموه واعتدوا عليه بالضرب، ثم استولوا على مبلغ 10 آلاف جنيه، وخاتم خاص بالمجني عليه وفروا هاربين. 
 
وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالمحطة، وتم تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 
 
تقدم مدير محطة بنزين ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، بسرقة 4 متهمين لمبلغ مالي يقدر بـ 10 آلاف جنيه، من داخل المحطة، بعد تهديده والاعتداء عليه، والتسبب في إصابته بعدة جروح.
 
تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحطة، ومن خلال تكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية الجناة، وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم.
 
بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق 

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