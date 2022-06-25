اليوم السابع
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المتحدث باسم مجلس الوزراء: منح الرخصة لأى مشروع استثمارى خلال 20 يوما

السبت، 25 يونيو 2022 07:20 م
المتحدث باسم مجلس الوزراء: منح الرخصة لأى مشروع استثمارى خلال 20 يوما نادر سعد
رامى محيى الدين

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قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تعليقا على جولة رئيس الوزراء التفقدية لمشروعات حياة كريمة بـ محافظة الغربية، إن القطاع الخاص لديه فرصة ذهبية للاستثمار فى المشروعات المختلفة.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج صالة التحرير: "الحكومة تقدم تسهيلات للقطاع الخاص ومنها منح الرخصة لأى مشروع استثمارى فى 20 يوم فقط وهناك رخصة ذهبية يتم منحها من مجلس الوزراء للمستثمرين فى مشروعات محددة".

 

وتابع: "الحكومة تفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص لإدارة أصول الدولة عن طريق وثيقة ملكية الدولة “، مضيفا:” الحوار المجتمعى مع الخبراء الاقتصاديين سوف يسهم فى تطوير وثيقة ملكية الدولة".

 

 


الحكومة

المشروعات الاستثمارية

الرخصة الذهبية

القطاع الخاص

زفتى



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