الكشف وتوفير العلاج لـ 640 حالة وتسليم 210 نظارات طبية في بنى سويف.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تقريراُ بشأن نتائج القافلة الطبية التى نظمتها مؤسسة صناع الحياة للتنمية أمس بقرية اشمنت، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة والوحدة المحلية، لمكافحة مسببات العمى ، ضمن مبادرة "عينك فى عنينا" للكشف وعلاج أمراض العيون، تحت مظلة المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وتضمن التقرير، الذى أعده على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، الإشارة إلى أنه تم خلال القافلة الكشف على 640 حالة وصرف العلاج لعدد290 ، وتسليم 210 نظارة طبية ، فيما تم تحويل 150 حالة التى تستلزم التدخل الجراحي، بأحد المراكز الطبية المتخصصة لإجراء العمليات المطلوبة وذلك بالمجان.

وكان المحافظ قد أصدر توجيهاته لمسؤولى الوحدة المحلية بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل مهام عمل القافلة، حيث تم التنسيق مع المشرفين من المؤسسة والوحدة المحلية ، لتجهيز موقع إقامة القافلة ، وتزويدها بمقاعد ومظلة لانتظار المواطنين ، وتنظيم عملية الدخول والخروج ، وتكثيف اعمال النظافة بمكان ومحيط القافلة.



الكشف



جانب من الكشف