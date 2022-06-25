اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 10:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: الانتهاء من ميكنة 4571 مكتب ووحدة صحية بالجمهورية

السبت، 25 يونيو 2022 09:00 ص
الصحة: الانتهاء من ميكنة 4571 مكتب ووحدة صحية بالجمهورية الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم الانتهاء من ميكنة 4571 مكتب صحة ووحدة صحية على مستوى المحافظات ووضع خريطة وبائية بالتنسيق مع مركز المعلومات بالوزارة توضح توزيع الأمراض المشتركة ذات الأولوية على مستوى الجمهورية.
 
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن نجاحها فى خفض معدل الاصابة لمرض الالتهاب السحائي الوبائي الى 0.003 لكل 100.000 نسمة.  
 
وكانت وزارة الصحة والسكان قالت أنه تم توفير 6 ملايين جرعة من لقاح السحائى الرباعى لتطعيم المسافرين كما تم توفير 500,000 لقاح الإنفلونزا الموسمية مشيرة إلى أنه تم تنفيذ حملات قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، وحملات قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية.
 
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة الوطنية للحصبة والحصبة الألمانية لمتابعة جميع الأنشطة المتعلقة بالقضاء عليهم وتمكنت الوزارة من الوصول إلى المعدل الآمن للحد من إنتشار مرض الجذام من خلال تنفيذ المسحات الصحيه لسرعة الإكتشاف المبكر وتوفير العلاج المتعدد بالمجان لكل المرضى.
 
 

 


الصحة

مكاتب الصحة

ميكنة مكاتب الصحة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة