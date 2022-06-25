اليوم السابع
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السيطرة على حريق بعشه بجوار مزرعة موز فى المنوفية

السبت، 25 يونيو 2022 03:36 م
السيطرة على حريق بعشه بجوار مزرعة موز فى المنوفية حماية مدنية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بعشه قبل إمتدادها لمرزعة موز بقرية الاخماس التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بعشه قبل إمتدادها لمرزعة موز بقرية الاخماس التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


حريق عشه

مرزعة موز

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